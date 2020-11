Les paparres dels gossos podrien preferir els humans pel canvi climàtic

Una varietat de paparres que porten el bacteri que provoca la malaltia mortal de la Febre de les Muntanyes Rocoses (FMR) té més del doble de probabilitats de canviar la seva preferència d'alimentació dels gossos als humans quan les temperatures augmenten, pel que el canvi climàtic podria expandir i intensificar els riscos de malalties humanes, segons un nou estudi presentat aquest dilluns a la Reunió Anual de la Societat Nord-americana de Medicina i Higiene Tropical (ASTMH, per les sigles en anglès)."El nostre treball indica que quan fa calor hauríem d'estar molt més atents a les infeccions de FMR en humans", destaca Laura Backus, que va dirigir l'estudi a la Facultat de Medicina Veterinària Davis de la Universitat de Califòrnia (UC-Davis). "Vam descobrir que quan les temperatures van pujar d'uns 23 a 38 graus, les paparres marrons dels gossos que porten la malaltia tenien 2,5 vegades més probabilitats de preferir als humans als gossos", afirma.Els casos de FMR i malalties relacionades, conegudes col·lectivament com rickettsiosi per febre maculosa, han augmentat dràsticament en els últims 20 anys. La malaltia es pot tractar amb antibiòtics si es detecta durant la primera setmana d'infecció, però una vegada es consolida, la taxa de mortalitat de les víctimes supera el 20%.Les complicacions poden incloure vasos sanguinis danyats, inflamació del cor, pulmons o cervell i insuficiència renal. Durant els últims 10 anys, les autoritats de salut pública s'han alarmat particularment per una sèrie de brots mortals de FMR entre les comunitats indígenes d'Arizona i el nord de Mèxic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor