Els restauradors reclamen al Govern obrir al 30% a partir de dilluns

Els restauradors de Catalunya pressionen el Govern per accelerar la reobertura de bars i restaurants arreu del país. Els plans de la Generalitat passen per obrir les terrasses a partir del 23 de novembre però els representants del sector han reclamat en una roda de premsa aquest dimarts una reobertura en tres fases a partir del dia 20. També que el Procicat incorpori el Departament d'Empresa i Coneixement i que el seu titular, Ramon Tremosa, sigui l'interlocutor amb el sector en compte de la titular de Salut, Alba Vergés.Els representants del sector han traslladat la seva proposta a Tremosa i de fet han assegurat que està consensuada amb el seu departament. La proposta demana que cada establiment pugui obrir amb un aforament entre el 30% i el 50% en funció de la distància de seguretat que es pugui mantenir. Un aforament que el cas de les terrasses volen ampliar al 100%.El pla també planteja la ventilació dels espais i que els clients hagin de dur mascareta entre plat i plat i per moure's a l'interior dels establiments. També s'adquireix el compromís de controlar la temperatura dels clients a l'entrada, limitar els grups a sis persones i ampliar l'obertura de bars i restaurants fins a les onze de la nit.La primera fase de la proposta dels restauradors duraria del 23 de novembre al 8 de desembre i la segona del 9 de desembre al 6 de gener, flexibilitant l'aforament. L'última fase començaria el 7 de gener i ja no comportaria restriccions d'aforament a l'interior dels locals.En un comunicat conjunt, les federacions i gremis d'hostaleria i restauració de les quatre demarcacions catalanes han assegurat que la situació del sector és "insostenible" i han assegurat que els 210.000 llocs de treball en 45.000 establiments estan en risc. "Demanem a Vergés eficàcia, compromís, confiança i diàleg, valors fins ara absents", han dit.També ha intervingut a la roda de premsa el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, que ha qualificat de "darrera oportunitat" per al Govern la reclamació conjunta que el sector ha visibilitzat avui, abans d'exigir dimissions. "Cal que el Govern recapaciti i actuï de debò", ha afirmat.El president del Gremi de Restauració de Barcelona, Pere Chías, ha criticat que el Govern hagi optat per una obertura de terrasses. "S'ha de comptar amb tots els establiments perquè n'hi ha molts que no tenen terrassa", ha assegurat. Chías ha assegurat que el gremi demanarà als seus afiliats que no obrin les terrasses el 23 de novembre si el Govern no permet atendre a l'interior dels establiments.El sector no només reclama una reobertura sinó també ajudes econòmiques a Generalitat i Estat. Entre altres, condonació d'impostos estatals fins que es recuperi l'activitat turística o poder quedar-se amb un 60% de l'IVA ingressat.

