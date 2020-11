​Incendi en un vaixell d'uns 25 metres d'eslora al port de Badalona

Incendi d'un vaixell al dic de reparació del port de Badalona (av. d'Eduard Maristany). Hem aturat la propagació del foc i estem acabant l'extinció de l'interior del vaixell on crema la fibra en somort (avís 02.54h).

Hem activat 14 dotacions #bomberscat i 6 de @BCN_Bombers pic.twitter.com/6eKk6cqG12 — Bombers (@bomberscat) November 17, 2020

L'interior d'un vaixell d'uns 25 metres d'eslora ha cremat la matinada d'aquest dimarts al dic de reparació del port de Badalona, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El cos ha rebut un avís cap a les 2.54 hores per l'incendi en l'interior d'un vaixell on cremava la fibra en somort.Fins al lloc s'hi han desplaçat 14 dotacions de Bombers de la Generalitat i sis dels Bombers de Barcelona.Aquest matí hi continuaven treballant nou dotacions en l'extinció del foc, on ja no hi havia flama però encara fumejava. Els vaixells del costat no s'han vist afectat per les flames.

