Ferrmed veu «impossible» que la xarxa ferroviària europea arribi al 30% el 2030

Aquest dimarts, s'han presentat els resultats provisionals de l'estudi elaborat pel lobi ferroviari europeu Ferrmed, que presideix l'empresari català Joan Amorós , sobre les necessitats de la xarxa de transports europea i l'impacte que hi tindrà el pla de recuperació de la UE per respondre a la Covid.Ferrmed ha denunciat les "incongruències" que hi ha entre les inversions que es fan i les que s'haurien de fer, tant pel que fa a la totalitat de la UE com en els diversos estats membres. L'entitat denuncia que el desenvolupament de la xarxa ferroviària està estancat des de fa setze anys i caldria que passés de ser el 18% al 30% del transport comunitari.Amorós ha comentat que ara, quan la UE acaba d'aprovar un ambiciós programa de recuperació econòmica, és el moment adequat per analitzar la situació del transport de mercaderies. L'entitat que presideix proposa un pla per embarcar camions al ferrocarril per a les grans distàncies, aproximadament per als recorreguts superiors als 300 quilòmetres.El president de Ferrmed ha lamentat que en el darrers 16 anys la situació del sistema de transport s'ha "estancat" i que en l'àmbit ferroviari "no hi ha hagut cap moviment en els últims 60 anys". Concretament, ha comentat que el tren concentra una quota del 18%, el 75% és per carretera i el 7% en vaixells. Per això ha considerat "impossible" que en deu anys es pugui passar a aquest 30% que és un dels objectius estratègics per disposar d'una potent xarxa de transports.El lobi ha denunciat l'endarreriment de la quota del ferrocarril a l'estat espanyol, que actualment només representa el 4% de la totalitat del transport. A l'estat espanyol, Ferrmed ha assenyalat que cal focalitzar la inversió en el corredor mediterrani de la costa des de la frontera amb França fins a Andalusia, en el corredor de l'Ebre i en la part nord del corredor Atlàntic, des de Madrid fins la frontera francesa i en algunes seccions de la part sud d’aquest Corredor.Quan l'estudi estigui culminat, establirà on cal invertir per assolir els objectius socioeconòmics i mediambientals de la Unió Europea. L'estudi identificarà els nou corredors principals definits per la Comissió Europea on hi ha el major trànsit, el que és fonamental per aconseguir els objectius de l'European Green Deal i del Llibre Blanc sobre Transport establerts per la Comissió Europea, que fixen les ràtios inversions-resultats en les accions que s'han de dur a terme en el sistema de transport terrestre transeuropeu. La Conferència anjual de Ferrmed ha comptat amb la participació d'experts d'arreu de la UE, la Federació Russa, el Kazakhstan i la Xina.

