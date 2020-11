Els Mossos identifiquen el jove que els va agredir en les protestes al Parlament pel primer aniversari de l'1-O

Els Mossos d'Esquadra han identificat "sense cap dubte" Adrián Sas com la persona que va agredir diversos agents l'1-O de 2018 en les protestes al Parlament. Els dos policies ferits han detallat com van patir les agressions i han assegurat que va ser Sas. L'home els va colpejar amb un pal de fusta i cintes de colors i duia un mocador vermell que li tapava mitja cara i una samarreta amb un lema de Star Wars. Sas ha respost només a les preguntes del seu advocat i s'ha declarat innocent. La defensa ha intentat desvincular el seu client dels fets, intentant acreditar que l'agressor era una altra persona.Sas ha negat haver colpejat cap agent dels Mossos amb un pal de fusta, com assegura la Fiscalia. Pel que fa un lema que apareix en imatges, l'acusat ha dit que forma part de la saga Star Wars amb "molts seguidors arreu del món". Sas no ha respost a les preguntes ni de la Fiscalia ni tampoc de la Generalitat, que demanen penes de presó. L'advocat de la Generalitat, que ara com ara demana una pena de cinc anys i mig de presó, ha fet preguntes encaminades només a identificar l'acusat com l'autor de les agressions.El primer testimoni que ha passat pel judici ha estat l'agent dels Mossos d'Esquadra ferit en les protestes de l'1-O del 2018. A preguntes de la Fiscalia, l'agent ha explicat que els aldarulls van començar a les vuit del vespre i es van produir llançament d'objectes i intents de desmuntar les tanques que protegeixen el Parlament. "Entre els aldarulls hi havia l'acusat i el vaig identificar quan em va donar el cop de pal", ha dit.L'home ha detallat que portava els elements habituals de protecció i ha descrit el pal de fusta, que era d'un metre i mig amb cintes de colors. Com va identificar l'agressor? "Li vaig veure la cara, el tenia davant i em va donar un cop de pal i el vaig veure clarament. Duia un mocador per sota del nas", ha apuntat. El mocador era vermell, portava una samarreta negra amb lletres i uns texans. El testimoni ha dit que l'acusat també va participar en els aldarulls i "era dels que més actiu estava".Més tard, l'acusat el va tornar a colpejar amb el mateix pal. "Tenia una actitud agressiva tota l'estona", ha dit a preguntes de la fiscal. Arran d'aquestes agressions, l'agent va rebre punts de sutura. Els advocats de la Generalitat han exhibit el pal amb que va ser agredit l'agent, i aquest l'ha reconegut. No ha fet més preguntes.Un segon testimoni dels Mossos ha explicat que hi va haver aldarulls al Parlament la nit de l'1-O de 2018. Va veure llançament d'objectes contra la línia policial. En aquell moment va veure l'acusat amb un pal de grans dimensions. Després de llançar objectes, van utilitzar les tanques com a "arma". "Vaig veure l'acusat com carregava i intentava agredir els agents presents", ha apuntat. El testimoni ha definit el pal: de fusta i grans dimensions i amb cintes de colors. L'agent ha identificat el pal quan se li ha ensenyat.A preguntes de la Fiscalia ha detallat que l'acusat era un "potencial perill" i que el va agredir. També ha apuntat que Adrián Sas duïa ulleres i una samarreta amb un lema d'Star Wars. "L'acusat animava la resta de persones perquè hi haguessin aldarulls", ha assegurat l'agent. A preguntes de l'advocat de la Generalitat, l'agent ha ratificat que l'acusat és la persona que el va agredir. "No en tinc cap dubte", ha assegurat.A preguntes de la defensa, l'agent agredit ha explicat que els manifestants es trobaven darrere de les tanques i quan va rebre el cop a la barbeta els manifestants les estaven desmuntant. L'agent ha descrit el casc que portava, l'habitual de l'ARRO, que va cordat amb una cinta que porta una protecció a la barbeta. El testimoni ha dit que va adjuntar l'informe mèdic en la minuta que va elaborar després dels incidents. L'advocat ha intentat acreditar que la persona que va reconèixer l'agent com a agressor no era l'acusat.El testimoni ha admès que hi havia pocs agents pels aldarulls. "La previsió que hi havia no es corresponia amb l'actitud dels manifestants. Fins aleshores les manifestacions eren pacífiques, però hi va haver molta gent agressiva i molts problemes. Hauríem anat millor amb més força", ha apuntat l'agent, que ha reconegut que no és habitual utilitzar la defensa per sobre de la cintura i en direcció de dalt a baix. L'agent ha dit que van fer un avís abans de la dispersió i ús del foam després de la dispersió.A preguntes de la defensa, l'agent ha explicat que li van fer el trau a la barbeta entre les 20.30 i les 21h i no va anar al metge fins que no va "acabar tot" i es va dispersar la manifestació. "Devien passar dues o tres hores", ha dit. El segon testimoni ha negat que la definició de "persona amb poc cabell i ulleres transparents" es correspongui amb altres persones que els podrien haver agredit.Dos testimonis més citats per la Fiscalia han estat dos agents que van anar a Vilafranca el novembre de 2018. Van identificar l'acusat en un bar del municipi després d'haver fet la investigació. Prop del bar on treballava Sas hi havia una botiga amb roba de Star Wars, i allà van veure la mateixa samarreta que duia l'acusat le dia dels fets. Un altre testimoni ha identificat el mocador vermell dels, segons han dit els testimonis, "elx Xicots de Vilafranca". Un cinquè testimoni ha identificat el mocador i el pal amb què l'acusat va agredir, presumptament, els agents dels Mossos. A preguntes de l'advocat de la Generalitat, ha identificat l'acusat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor