CGT denuncia contractes «discriminatoris», jornades de 14 hores i una gestió «nefasta» al Clínic

La CGT alerta que s'està produint un "èxode de personal" a l'Hospital Clínic de Barcelona i critica la "nefasta" gestió per part de la direcció. El sindicat assegura que el centre té una plantilla "física i psicològicament esgotada i totalment desmotivada" i lamenta les males condicions laborals.Entre aquestes, apunta contractes "discriminatoris", ja que hi ha personal que ja fa anys que enllaça contractacions per mesos mentre que s'han fet contractes per la Covid d'un any de durada. També afirma que es donen jornades de treball de fins a 14 hores, manca de reciclatge dels treballadors i el no reconeixement a la tasca del personal.CGT destaca, a més, que no se'ls ha retornat el 5% del sou que es va retallar el 2010 i que es manté vigent a les nòmines. D'altra banda, l'organització reivindica la celebració presencial de les eleccions sindicals que es van suspendre per la situació de pandèmia, així com la negociació d'un nou conveni laboral.Segons el sindicat, tot això "provoca una manca de plantilla donat que la gent rebutja treballar en l'Hospital Clínic en aquestes condicions".

