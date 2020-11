Mor als 100 anys Maria Salvo, referent de la lluita antifranquista

Maria Salvo Iborra, referent de la lluita antifranquista, ha mort a l’edat de 100 anys. Presa política durant el franquisme, ha estat una militant històrica del PSUC i de CCOO. El passat mes de maig se li va fer un homenatge en motiu del seu centenari.Salvo va ingressar a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC) amb 16 anys, el 1936. Quan les tropes del general Franco van entrar a Catalunya, es va exiliar a França, on va passar per diversos camps de refugiats, fins a ser repatriada a l'estat espanyol el novembre del 1939.El 1941, quan feia d'enllaç per a la resistència antifranquista a Madrid, va ser arrestada i, després de ser brutalment interrogada al Comandament Superior de Policia de Madrid, on va patir tortures que li impedirien ser mare. Des d'allà, la van traslladar a la presó de Las Ventas de Madrid i després la van portar a la de les Corts, on es va estar fins el 1943. Després va tornar a Las Ventas.Jutjada i condemnada a trenta anys de presó, va passar també per les presons de Segòvia i Alcalá de Henares, d'on va sortir desterrada l'any 1957. Tan bon punt va poder tornar a Barcelona, va continuar militant al PSUC i va participar en la fundació de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics.A les eleccions municipals del 26 de maig del 2019, Maria Salvo va anar el número 41 a les llistes dels comuns amb Ada Colau.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor