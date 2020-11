VÍDEO El colom més car del món: 1,6 milions d'euros en una subhasta

New Kim, a two-year-old Belgian racing pigeon, is about to set a world record after attracting bids worth over $1.5 million 🐦 pic.twitter.com/P20QHPg0vk — Reuters (@Reuters) November 14, 2020

1.600.000 euros. Aquesta és la xifra que es va pagar en una subhasta per obtenir un colom. El preuat exemplar és la New Kim, una femella de dos anys que ha estat criada per un dels ensinistradors més prestigiosos de Bèlgica. Es tracta d'un colom missatger i actualment ja és propietat d'un home que es va imposar en un trepidant intercanvi d'ofertes en una subhasta que tenia com a preu de sortida només 200 euros.A la Xina tenen molt d'èxit les competicions de coloms missatgers. Van ser, precisament, dos xinesos qui van disputar-se la compra i van acabar disparant el preu. Els mateixos propietaris de New Kim reconeixen que ni es podien imaginar que s'acabessin pagant més de mig milió d'euros per l'ocell.New Kim estableix així un nou rècord, després de superar l'Armando, un altre colom pel qual van pagar 1,2 milions.

