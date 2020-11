Durant la setmana passada els #AgentsRurals vam fer 227 inspeccions i 7 denúncies de #caça a tot Catalunya, com aquesta a Gòsol (Berguedà) per incompliment de la resolució d'atorgament de precintes de caça major.

En aquest cas, també es va comissar el cap d'un isard abatut. pic.twitter.com/0w4QOgB9Qy — Agents Rurals (@agentsruralscat) November 16, 2020

Els Agents Rurals han realitzat 227 inspeccions i tramitat 7 denúncies de caça a tot Catalunya l'última setmana. Entre les actuacions realitzades, han comissat el cap d'un isard abatut a Gósol "per incompliment de la resolució d'atorgament de precintes de caça major".Per abatre un isard cal disposar d'autorització. És necessari que els trofeus de caça, com en el cas dels caps d'aquests animals, que hi ha caçadors que porten a dissecar, estiguin degudament ressenyats amb una anella o precinte, amb un número que dona la Generalitat, que indica que aquella captura s'ha dut a terme de manera legal i autoritzada.

