El monument franquista de l'Ebre deixa de ser un bé patrimonial català

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) ha aprovat definitivament este dilluns la modificació del planejament urbanístic de Tortosa (Baix Ebre) per descatalogar el monument de la Batalla de l’Ebre, situat al riu Ebre al seu pas per Tortosa. El monòlit ja no s'inclou en cap de les tres categories de protecció incloses a la Llei del Patrimoni cultural català i amb la modificació definitiva del POUM de Tortosa se suprimeix la fitxa 0154, corresponent al monument, del catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat.Els informes sectorials aportats pel consistori eren favorables a la descatalogació i el plenari ho va aprovar el passat 23 d'octubre. L'informe de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) tampoc conté cap objecció a l’eliminació del monòlit situat en domini hidràulic i la CUTE ha considerat que, pel que fa a la legislació urbanística, la proposta de modificació del planejament és admissible.El monòlit commemoratiu de la Batalla de l'Ebre va ser inaugurat pel dictador Francisco Franco el 1966. La conseller de Justícia, Ester Capella, ha assegurat que "en breu" hi haurà notícies "exactes i exhaustives" sobre com es retirarà el monument del mig del riu. "Hi haurà un calendari acurat i els terminis en els que ens podem moure", ha reiterat. Capella ha recordat que s'ha fet una "feina molt laboriosa" per determinar qui n'era el propietari, que és l'Estat. "L'obligació l'ha tingut sempre qui n'era el propietari. No val fer lleis i que els altres compleixin. Qui ha de donar exemple en aquest cas era el propietari", ha recriminat la consellera a l'executiu espanyol.Capella ha recordat que en la carta que va enviar a la vicepresidenta Carmen Calvo va demanar al govern espanyol "si ells no estaven disposats a fer-ho, perquè en tenien l'obligació i no ho havien fet, que no posessin obstacles perquè la Generalitat ho faria".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor