El Homrani cessa la cúpula del Departament de Treball i Afers Socials

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha impulsat una renovació del seu departament per encarar el tram final de legislatura amb el cessament de dos pesos pesants del seu equip. En concret, abandonen les seves responsabilitats el seu fins ara número dos, el secretari general de la conselleria, Josep Ginesta, que també s'encarregava de les competències en l'àmbit de treball, i el secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesias.Al seu lloc, el fins ara secretari d'Igualtat, Migrans i Ciutadania, Oriol Amorós, exercirà de secretari general del Departament. Les responsabilitat de l'àrea de treball passaran a mans d'Enric Vinaixa, actual director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral. Finalment, la nova secretària d'Afers Socials i Famílies serà Marta Cassany, actualment directora del Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona.El relleu es farà efectiu aquest dimarts, segons s'ha notificat en un comunicat de premsa a última hora del dilluns, amb l'objectiu "reforçar amb noves perspectives les dues àrees clau del Departament –afers socials i treball- per als propers mesos, que estaran centrats en les conseqüències de la crisi social i laboral sobre la ciutadania".El cert, però, és que El Homrani era un dels consellers més qüestionats del Govern , per la gestió de les residències de gent gran -competència que va assumir la consellera de Salut, Alba Vergés-, les ajudes als autònoms o la polèmica entorn l'obligatorietat del teletreball. Tot i això, El Homrani no podia ser cessat després de la inhabilitació de Quim Torra i estant el Govern en funcions fins a les eleccions del 14 de febrer.Tot i això, el Departament justifica els canvis per la voluntat de fer una "aposta per la creació d'una figura dedicada únicament a les polítiques de treball" i per "donar un nou impuls a la Secretaria d'Afers Socials i Famílies, de qui depenen qüestions tan sensibles com la discapacitat, el sensellarisme o l'atenció a la gent gran". Afirma també que "el relleu s'ha pactat de comú acord" amb els afectats i que El Homrani "agraeix profundament la dedicació, l’esforç i la perseverança de tots dos al capdavant de dues àrees de gran complexitat els últims anys".En concret, Ginesta era el responsable de qüestions com les ajudes als autònoms i les negociacions amb els agents socials per implementar el teletreball, mentre que Iglesias va encarregar-se de la gestió de les residències de gent gran. El nou número dos del Departament, Oriol Amorós, és un dirigent històric d'ERC, diputat al Parlament entre 2003 i 2006 i entre 2010 i 2016, secretari per a la Immigració del segon tripartit i, des del 2016, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

