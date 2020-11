Aznar dispara contra la gestió de Sánchez: «És el tonto útil»

L'expresident del govern espanyol, José María Aznar, ha qualificat a Pedro Sánchez de "tonto útil", destacant que el PSOE s'ha convertit "en alguna cosa molt trista, en una simple plataforma de Podem". A més, ha mostrat la seva incertesa sobre Ciutadans, una formació "indefinida". Aznar ha carregat contra Sánchez en una entrevista a Expansión i ha reiterat que té moltes possibilitats "de passar als manuals d'història per la seva profunda inutilitat", al mateix temps que ha advertit a l'ésser preguntat per un diagnòstic d'Espanya, que "estan passant coses d'aquestes que es deien que aquí no podien passar mai".Per sortir d'aquesta situació l'exdirigent popular ha advocat per "una gran aliança de moderats i modernitzadors com a alternativa política decisiva per aturar" el procés de destrucció constitucional l'objectiu és "el canvi de règim". Sobre el paper d'Inés Acostades, Aznar s'ha limitat a dir que no sap "exactament què pretén". "L'electorat de Ciutadans ha de ser part i serà part d'una alternativa de Govern", ha afirmat.En aquesta clau, Aznar ha traslladat que el PP va representar "el centre polític, un centre obert, liberal, plural, europeista" i ha considerat no tenir "cap dificultat per compartir un espai polític ni uns objectius comuns amb molts antics simpatitzants del PSOE".