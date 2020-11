Els Mossos aparten un agent per colpejar un home que s'havia saltat el toc de queda a Ciutat Vella

Els Mossos d'Esquadra van apartar un agent de les seves funcions aquest dissabte per haver colpejat la nit anterior un home que s'havia saltat el confinament nocturn a Ciutat Vella. En un vídeo es veu com un agent, després d'una breu discussió amb un home que incompleix el confinament nocturn, el tira a terra i el deté amb l'ajuda de dos agents més.El cos ha informat aquest dilluns de l'obertura d'una informació reservada per analitzar l’actuació policial i determinar la incoació d’un expedient disciplinari. L’incident va ocórrer la nit de divendres a dissabte, cap a les 00:30 hores de la matinada a la plaça del Pes de la Palla, al Raval de Barcelona.Al detingut se li va imputar un presumpte delicte d'atemptat contra els agents de l’autoritat i lesions. Va passar a disposició judicial dissabte al matí i va quedar en llibertat amb càrrecs. Formava part d'un grup de 12 persones que consumien begudes alcohòliques i incomplien la restricció de mobilitat quan els agents els van identificar.L'agent apartat formava part d'una dotació de l’Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona que en aquell moment vetllava pel compliment de les restriccions de mobilitat i les mesures adoptades en el marc del context sanitari de la covid-19.

