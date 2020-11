La trama d'espionatge a l'esquerra independentista assenyala la comissaria d'Informació dels Mossos

Noves revelacions de la trama d'espionatge a l'esquerra independentista destapada per La Directa . Algunes connexions telemàtiques efectuades pels suplantadors es van fer des de dues IP vinculades a la Comissària General d'Informació dels Mossos, concretament a l'Àrea Central de Mitjans Tècnics i Suport Operatiu (ACMTSO).Segons aquest mitjà, darrere de la suplantació d'identitats i dels accessos no autoritats a correus electrònics per captar informació hi havia el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) i una de les connexions sortida de l'edifici Egara, quarter general dels Mossos a Sabadell.Dues IP es van connectar des d'una infraestructura de telecomunicacions ubicada a Egara a un núvol fictici on l'organització juvenil de l'esquerra independentista havia col·locat com a esquer la documentació sol·licitada per un suplantador de la territorial del Baix Empordà. Segons La Directa, una d'aquestes IP s'ha utilitzat anteriorment per diversos organismes de la policia catalana, i la segona IP destapada és una adreça utilitzada per l'ACMTSO.Hi ha diverses organitzacions afectades per aquesta suposada trama d'espionatge, entre les quals s'inclouen la Forja, Arran, Endavant, la CUP, el Sindicat de Llogaters o CGT Barcelona. S'han enviat més d'una seixantena de correus falsos per captar informació.

