Puigdemont, Comín i Ponsatí presenten una queixa per la fusió del suplicatori en mans d'un sol ponent

Els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han enviat aquest dilluns una queixa a tots els membres del Comitè d'Afers Legals per haver fusionat el suplicatori en mans del mateix ponent, Angel Dzhambazki, segons confirmen fonts de Junts. La seva defensa al·lega en aquestes "observacions escrites" que tots tres són acusats de delictes diferents i que tenen dret a un ponent diferent.Els eurodiputats també van enviar la setmana passada un missatge als membres del comitè per denunciar que el Tribunal Suprem no és l'òrgan competent per jutjar-los i, per tant, tampoc per reclamar el suplicatori."Això són coses que nosaltres no podem analitzar", ha assegurat el president del Comitè d'Afers Legals, l'eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez, en una roda de premsa aquest dilluns. Per a Vázquez aquestes queixes pretenen "influenciar" els membres del comitè.

