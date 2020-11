Un català que ha rebut la vacuna contra la Covid explica què se sent

Altres notícies que et poden interessar

Què sentirem quan ens posin la vacuna contra la Covid? Quina reacció provocarà en el nostre cos? Hi ha qui ja ho sap. Són aquells que han participat en assajos clínics del vaccí. Entre ells hi ha un català, en Miquel Fernández, que viu a Norman, a l'estat D'Oklahoma, als Estats Units, i ha participat en els estudis de Pfizer, que va anunciar fa tot just una setmana una efectivitat del 90% de la seva vacun a -aquest dilluns ha estat el torn de Moderna, que en garanteix un 94,5% -. En una entrevista al Via Lliure de RAC1 , Fernández explica que l'endemà d'haver rebut la primera dosi va tenir símptomes de la grip, que van aparèixer i desaparèixer en cinc hores. La segona dosi, com ja el van advertir, va anar en la mateixa línia, però va ser més intens: "Efectivament vaig tenir molt més malestar, molt més dolor, com si hagués agafat una grip molt forta. Els efectes em van durar aquella nit i el dia següent".En la conversa amb Xavi Bundó, Fernández també explica que desconeix si té anticossos o no. "No t'informen d'això, tampoc saps què és el que t'han injectat exactament, si la vacuna o un placebo".

