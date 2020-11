Verstrynge encén la xarxa des de La Sexta: «Cal desfer-ho tot fins a la mort de Franco»

Jorge Verstrynge , professor de Ciències Polítiques i analista del programa Al Rojo Vivo de La Sexta, ha estat protagonista per unes polèmiques declaracions sobre diversos temes durant la jornada d'avui a l'espai que dirigeix Antonio Garcia Ferreras. El qui va ser secretari general d'Alianza Popular ha afirmat que "estem en el final de la pandèmia de coronavirus" i que "la comunitat científica ha treballat molt bé" però ara cal conviure amb la Covid-19 "com molts altres coronavirus hi han".



Després d'aquestes valoracions científiques, Verstryge ha abordat també la situació industrial d'Espanya en la producció de mascaretes, les eleccions dels EUA i la situació políticosocial que es viu actualment a França. Ha fet valoracions sobre la industrialització que va dur a terme Franco, que van finalitzar amb l'arribada del PSOE de Felipe González a la Moncloa : "Quan van arribar els socialistes a l poder van desmuntar tota aquesta indústria -ara necessària per fer mascaretes, segons Verstrynge-. Són les navilieres , calia transformar Espanya en el que la Unió Europea i ens condemnàvem només a l sector turístic, a l sol i a l pernil " , incidia . Així doncs, ha afirmat que el socialisme de Felipe González va acabar amb el fet per Francisco Franco que feia un clar bé econòmic a país.

🔴"Hay cambios raritos en los recuentos", dice sobre las elecciones en EEUU Jorge Verstrynge, ex secretario general de Alianza Popular y profesor de Política en la Complutense. "Estas elecciones huelen mal". ▶ https://t.co/w3te27rNXQ pic.twitter.com/TIARgcFboc — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) November 16, 2020

En abordar la situació de França i Estats Units, Verstrynge ha estat molt més polèmic i ha generat molta polseguera a la xarxa. Sobre el país veí, l'analista ha assegurat que els francesos estan "a punt d'un enfrontament civil". Això ha indignat diversos periodistes francesos residents a Espanya, com ara el corresponsal d'Europe 1 a Madrid, que no feia crèdit amb les valoracions del professor de ciències polítiques.

Jorge Verstrynge "Francia está al borde de un enfrentamiento civil" pic.twitter.com/bPsovTxFs5 — Freebox [ _ ] (@Frebox) November 16, 2020

En 3 minutes, un « tertuliano », (un éditorialiste) donne son avis sur les frasques de l’ex roi, affirme que la pandémie de Covid est bientôt terminée, annonce que la France est au bord de l’affrontement civil et doute de la victoire de Trump. La tertulia, ou l’anti journalisme. pic.twitter.com/w0KUlhVKvX — Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) November 16, 2020

Pel que fa a les eleccions dels Estats Units, sense cap prova, Verstrynge assegurava que els comicis "feien molta pudor" i dubtava de la victòria legítima de Joe Biden a la presidència del país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor