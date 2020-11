Hongria i Polònia bloquegen el pressupost postpandèmia de la UE

Altres notícies que et poden interessar

Hongria i Polònia mantenen el pols i bloquegen el pressupost per als pròxims set anys de la Unió Europea. En la reunió d'ambaixadors dels 27 on s'ha fet la votació del paquet econòmic, Budapest i Varsòvia han expressat "reserves", cosa que no ha permès aconseguir la unanimitat necessària. Hongria i Polònia bloquegen l'acord perquè no veuen amb bon ulls un mecanisme que permetria congelar els fons europeus en cas que un estat no respecti l'estat de dret.El bloqueig al paquet, amb un total de 1,8 bilions d'euros, impedeix la posada en marxa del fons de recuperació de 750.000 milions d'euros acordat pels 27 al juliol per ajudar els estats a superar la crisi de la covid-19.Segons ha anunciat el portaveu de la presidència alemanya de torn de la Unió Europea, Sebastian Fischer, Hongria i Polònia han bloquejat la decisió dels nous recursos propis, necessària perquè la Comissió Europea pugui emetre deute als mercats per finançar el fons de recuperació.

