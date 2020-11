JxCat, ERC, comuns i CUP insten el Parlament a exigir la reobertura del cas Pedro Álvarez

La diputada de la CUP Natàlia Sánchez ha reclamat que el Parlament es posicioni davant la "injustícia", la "impunitat policial" i evitar que això es "perpetuï com una pràctica habitual". Per part dels comuns, Marc Parés ha demanat resoldre un cas de fa 28 anys "per justícia" i ha apostat per acabar amb la "impunitat judicial" que es produeix amb "massa casos".El diputat d'ERC José Rodríguez ha lamentat que es tracti d'un cas "flagrant" i ha denunciat que el d'Álvarez és un "delicte d'Estat". "Volem donar-los suport i aconseguir que fiscalia reobri el cas abans que prescrigui", ha destacat. Finalment, el diputat de JxCat Francesc de Dalmases ha celebrat la lluita que han fet els últims anys la família i la plataforma d'Álvarez. Ha criticat que el règim del 78 hagi "blindat" la corrupció policial i judicial i que es produeixi "impunitat".Els familiars i la plataforma de suport han explicat que fa un temps van canviar d'advocat però que, igualment, diversos estaments judicials han rebutjat fins ara la reobertura del cas. Per això, ara volen fer pressió social per reclamar la reobertura i seguir lluitant contra els "abusos de poder".Han constatat que el sumari del cas és ple "d'incongruències" i que s'ha volgut evitar la celebració del judici. També han denunciat que els diferents governs espanyols hagin posat "traves" a la investigació i que hagin evitat donar-ne explicacions en seu parlamentària.