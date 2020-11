La teoria que relaciona les trames de «Titanic» i «Terminator»

Les teories per descobrir trames ocultes en les sagues cinematogràfiques i pel·lícules d'un mateix estudi o director són un dels entreteniments preferits dels usuaris de les xarxes. Tot va més enllà quan es connecten dues pel·lícules que no tenen res a veure entre elles... com és el cas de Titanic i Terminator. I si la primera fos realment una preqüela del film protagonitzat per Arnold Schwarzenegger? Segons la teoria exposada pel portal Screenrant , la clau està en el director de les dues pel·lícules, James Cameron. Terminator es va estrenar el 1984 i després va venir Titanic, el 1997. La teoria connecta les dues, considerant que estan en el mateix espai-temps i parteixen de la mateixa base: salvar la humanitat en el futur, on les màquines es rebel·len i Skynet controla el planeta. El film que aborda l'enfonsament de l'icònic vaixell té diversos errors i anacronismes que molts usuaris a les xarxes han aprofitat per utilitzar en teories, com en el cas d'aquesta.La teoria afirma que les dues pel·lícules succeeixen en el mateix univers perquè Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) és en realitat un viatger en el temps que ve directe des del futur fins a 1912 per salvar la Rose (Kate Winslet) i així mantenir la línia del temps intacte per a poder salvaguardar i protegir Sarah Connor (Linda Hamilton a Terminator) en les dècades posteriors. A la Rose la salva primer de suïcidar-se i després de morir ofegada. El raonament dels creadors d'aquesta teoria parteix de les inconsistències de la història del Jack i del fet que ell coneix molts esdeveniments que tenen a veure amb ella.El personatge de DiCaprio afirma que va créixer prop d'un estany de Wisconsin que no es va crear fins al 1917 (cinc anys després de l'enfonsament del Titanic). En un moment també assegura que quan arribi a Amèrica el primer que farà serà anar al moll de Santa Mònica i pujar a la muntanya russa fins a vomitar, però aquesta atracció no es va adquirir fins al 1916. I la motxilla que porta amb ell és un model que no serà fabricat fins al 1939 per l'exèrcit suís, i també el seu pentinat, visiblement diferent dels estilismes de l'època. Tot i això, els detractors de la teoria asseguren que el personatge de Winslet diu també moltes inconsistències i tot plegat només són llicències del director, James Cameron, el veritable "connector" d'aquesta esbojarrada teoria.

