ERC planteja un pols a la Moncloa per l'ajut als autònoms i la restauració

Amb la restauració i els autònoms en peu de guerra per l'escassetat d'ajuts i el fracàs en la gestió per concedir-los que es va evidenciar la setmana passada, al vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, se li acumulen els maldecaps. Amb l'objectiu de compensar el sector, d'apaivagar les crítiques i potenciar el lideratge, els republicans estan posant tota la carn a la graella per intentar arrencar un compromís de la Moncloa perquè arribin de forma imminent prestacions directes als sectors més afectats per la pandèmia. Des del Ministeri d'Hisenda confirmen que s'ha fet arribar la petició i que es treballa per aprovar, "pròximament", un "pla específic"."Ha de ser aquesta setmana", especifiquen des de la cúpula d'ERC, que tenen prevista per a aquesta setmana la proclamació oficial d'Aragonès com a candidat a les pròximes eleccions. Sabedors que el seu suport pot ser clau per aprovar els pressupostos, estant intentant que la seva reivindicació sigui un pols a la Moncloa. "Estem pressionant però sense concreció i serà rellevant si volen que passin coses", adverteixen. Per molt que de portes enfora argumentin que el pla de xoc que cal activar de forma urgent no té res a veure amb els comptes que s'han de votar al desembre al Congrés, de portes endins reconeixen que tot acaba estant vinculat.De fet, aquest dimarts acaba el termini per presentar les esmenes als pressupostos, la carta als reis que cada grup fa per negociar o desestimar el seu suport. Fins ara, ERC no ha especificat quines són les seves peticions concretes més enllà d'assegurar que ha de ser un "instrument útil" per als catalans, però fonts coneixedores de la negociació asseguren que, per redoblar la pressió, la reclamació d'aquests ajuts es podria canalitzar també via esmenes, que es debatran en comissió la setmana que ve.L'objectiu és clar: després del fracàs en el sistema per concedir només 10.000 ajuts de 2.000 euros en funció de qui ho sol·licitava primer entre els 100.000 autònoms que hi tenien dret, el Govern busca un cop d'efecte, un revulsiu. Aragonès ha assumit personalment la reclamació davant del govern de Pedro Sánchez perquè injecti uns recursos que la Generalitat insisteix que no té per molta voluntat que hi posi. "Estan deixant tirats els més afectats per les restriccions", ha deixat anar la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, durant la roda de premsa d'aquest dilluns. Fonts del Ministeri d'Hisenda confirmen que tenen sobre la taula les reclamacions del Govern i que es treballa en un pla específic per al sector del comerç i de la restauració -al marge del que va anunciar Sánchez per a les pimes- que aprovarà el consell de ministres. No especifiquen quan, però puntualitzen que no serà aquest dimarts. Asseguren, però, que tenen peticions també d'altres formacions, sobretot en el context obert de presentació d'esmenes i negociació dels pressupostos. I és que el PSOE està collat pels seus propis barons pel sí que Bildu ha anunciat als comptes i temen que ara les concessions a ERC atiïn encara més les crítiques internes i de la dreta que acusen Sánchez de ser hostatge de Podem.Preocupats per apuntalar la majoria de la investidura, Podem i els comuns segueixen de prop les converses de la Moncloa amb ERC i continuen alimentant que Ciutadans s'ha "autoexclòs" de l'aritmètica per aprovar-los i que els independentistes empresonats podrien quedar en llibertat abans de les eleccions catalanes gràcies a la reforma del delicte de sedició. Aquesta darrera afirmació ha caigut com una gerra d'aigua freda entre els republicans, que acusen els comuns de generar "expectatives" que no poden garantir que es compleixin i que suposen "jugar amb el patiment" dels afectats per la repressió.El pla del ministeri serà a escala estatal, tot i que des del Govern sostenen que ells estan "batallant per Catalunya". De fet, és una de les autonomies on el sector de la restauració i els autònoms estan més afectats pel tancament forçat de bars, restaurants, centres d'estètica o gimnasos i la limitació al 30% de l'aforament en els comerços. A mitjans d'octubre, Aragonès també va adreçar una carta a Sánchez per demanar una moratòria fiscal i de cotitzacions per als sectors afectats i des de la Generalitat s'ha recriminat a la Moncloa que, mentre s'intenten fer malabarismes amb els recursos disponibles, s'apugi la quota als autònoms.Mentrestant, Sánchez ha continuat aquest dilluns amb la seva posada en escena per aglutinar suports a l'aprovació dels pressupostos. S'ha reunit amb patronals i sindicats per constituir la mesa per a la recuperació per vincular els agents socials a l'arribada dels fons europeus. La fotografia, però, ha coincidit amb un revés: el veto anunciat per Hongria i Polònia al fons de recuperació. La manca d'unanimitat significa un bloqueig que ha fet créixer la preocupació de la Moncloa, ja que pot suposar un retard en l'arribada dels ajuts, clau per als pressupostos que estan en negociació i que han de vehicular els primers 27.000 milions.

