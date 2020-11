Puigdemont carrega contra Guerra després d'equiparar Catalunya amb el franquisme

Alfonso Guerra sobre el castellano: “Todos los regímenes que persiguen una lengua, el franquismo al español, en Cataluña o País Vasco, o en Cataluña los regionalistas al Castellano, todos tienen rasgos de autoritarismo”#LaHoraAlfonsoGuerra pic.twitter.com/hJl4daGr5H — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 16, 2020

"eliminar el català és una obsessió en la cultura política espanyola hegemònica".

Eliminar el català és una obsessió en la cultura política espanyola hegemònica. Tant se val qui mani. Tant se val si parlem del segle XVIII o del XXI. I quan et defenses amb les escasses eines de què disposes, per reparar el dany de segles de persecució, t’acusen de perseguidor. https://t.co/2ejqgAykMG — Carles Puigdemont (@KRLS) November 16, 2020

🔸 Alfonso Guerra, sobre el catalán: "Hay una gran diferencia entre los políticos catalanes y el pueblo catalán. Desde la estructura política, el castellano no existe". #LaHoraAlfonsoGuerra pic.twitter.com/CbJjThQW87 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 16, 2020

Alfonso Guerra, exvicepresident del govern espanyol, ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a La 1 que "tots els règims que persegueixen una llengua, el franquisme a Catalunya o el País Basc, o a Catalunya ara amb el castellà, tenen trets d'autoritarisme".Aquestes declaracions han estat rebudes com un cop de puny per bona part de les personalitats polítiques catalanes sobiranistes i independentistes. Una de les respostes més contundents l'ha realitzada el president a l'exili Carles Puigdemont, que en una piulada ha volgut recordar queL'antic número dos del PSOE de Felipe González ha assegurat que el castellà pateix un "arraconament" a Catalunya i ha criticat que s'hagi eliminat de la 'Llei Celaá' la consideració de llengua vehicular del castellà. "Serà tractat com a llengua estrangera", ha dit.Guerra ha denunciat que amb la introducció de l'esmena sobre la llengua vehicular pactada entre ERC, Podem i PSOE es treu a les famílies la capacitat d'anar als tribunals per exigir el dret a una educació en castellà. En aquesta línia, ha explicat que "hi ha una gran diferència entre els polítics catalans i el poble català. Des de l'estructura política, el català no existeix".L'exvicepresident també ha carregat contra el suport d'EH Bildu als pressupostos generals de l'Estat i la coalició dels socialistes amb Unides Podem. "Sostenir una aliança amb Bildu, nacionalistes i Podem crec que no és una tasca democràtica", ha afirmat.Segons Guerra, l'aliança amb Unides Podem "no és natural" i ha opinat que els ministres que van acusar el cap d'Estat de "maniobres greus", "no haurien d'haver durat ni cinc minuts".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor