El nombre d'afectats per l'estafa de la immobiliària de Manresa podria arribar a la trentena

El nombre de denunciants per estafa contra la immobiliària CIFA de Manresa, per haver-se quedat diners de particulars i comunitats de veïns va creixent. Ara fa un mes, NacióDigital avançava en primícia les nou denúncies que havia rebut l'empresa i el seu administrador, i arran d'aquella publicació, ara ja en són tres més, tot i que l'afectació arribaria a una trentena de particulars i comunitats.Una dotzena de comunitats de veïns i particulars han denunciat davant dels Mossos la immobiliària per estafa i apropiació indeguda. Segons expliquen, el seu administrador, s'hauria apropiat de fins a 50.000 euros dels comptes, tot i que hi ha càlculs que incrementen aquesta quantitat. Des de la plataforma d'afectats que s'ha creat per agrupar els casos, calculen que les estafes a les comunitats de veïns podrien arribar a la trentena, totes a Manresa. El jutge ha citat el 15 de desembre una de les comunitats denunciants, la del número 43 del carrer de Sant Josep de la capital del Bages."Molta ràbia i impotència". Així diu sentir-se Elies Picanyol, de la comunitat de veïns del carrer de Sant Josep. CIFA els duia els comptes des de principis de 2016. En aquest cas, calculen que l'investigat s'hauria apropiat de més de 4.000 euros de les quotes dels veïns. "Tampoc sabem quants anys hem estat pagant per una assegurança que en realitat no teníem", afegeix. Ara la comunitat s'ha vist obligada a pujar quotes als veïns per poder pagar tots els rebuts que l'administrador no hauria pagat per sufragar el que deuen.A les quatre comunitats de veïns dels carrers Tarragona amb Alcalde Armengou, l'estafa pujaria fins als 30.000 euros, segons denuncien els mateixos veïns. Els inquilins duien 14 mesos pagant, a banda de les quotes habituals, una d'extra per a unes obres que s'havien de fer a la façana i que ara no es podran fer per falta de diners."Sense assegurança, sense llum, sense ascensor... ens va deixar amb el posat", denuncia l'Ana Maria Fernández, veïna d'una de les comunitats afectada. També la Carmen Romero, afectada per la mateixa estafa, reconeix sentir "impotència". Romero, quan va veure que les coses no quadraven, va intentar parlar amb l'administrador. "Ja no em va agafar el telèfon", diu. "Era una persona amb qui vam dipositar tota la confiança i ha arrasat amb tots els diners", afegeix Joan Carles Jiménez, de la comunitat del carrer Alcalde Armengou.Les presumptes estafes de l'administrador però, no només afecten comunitats de veïns. Emiliana Blaya va utilitzar els seus serveis per vendre el seu habitatge. Ara s'enfronta a una denúncia perquè el comprador de l'immoble va abonar una paga i senyal i mai va rebre l'immoble, però ella tampoc va rebre ni un euro. "Em sento com una tonta, ell s'ho va quedar tot i jo amb una mà al davant i una altra al darrera", diu.Segons han informat els Mossos a l'ACN, a hores d'ara l'investigat no ha estat localitzat. El proper 15 de juny els veïns del carrer de Sant Josep declararan per primera vegada davant del jutge després de denunciar els fets als Mossos.Entre els afectats, però, tenen poca confiança en recuperar els diners. "Volem pensar que, com a mínim, estem fent alguna cosa útil, encara que no creiem que els recuperem, però volem pensar que no quedarà impune", diu Picanyol.Les denuncies contra l'administrador són per apropiació indeguda i estafa. Des de la plataforma de veïns, explica la seva portaveu, Alba Baliellas, demanen que no se'l jutgi per aquests delictes, sinó per "estafa continuada". De moment, diu, a la plataforma ja s'han adherit cinc comunitats. "N'hi ha més, però no ho volen pel cost que això comporta", lamenta, tot apuntat que només entre comunitats de veïns podrien arribar a la trentena.En el cas de la seva comunitat de veïns, els va buidar també completament els comptes i va deixar de pagar els rebuts. "Ens hem quedat tocats perquè ha jugat amb nosaltres i els habitatges dels afectats", lamenta.

