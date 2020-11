El reglament de Junts permetria a Puigdemont ser cap de llista sense participar a les primàries

El paper de Carles Puigdemont en les llistes de Junts per Catalunya a les eleccions del 14-F continua sent una incògnita. Aquest dilluns la portaveu del partit, Elsa Artadi, ha declinat pronunciar-se sobre quin lloc podria ocupar l'expresident i líder de la formació a les llistes electorals, cinc dies després que Puigdemont es descartés com a presidenciable i obrís pas així a una competició entre Laura Borràs i Damià Calvet per ser els escollits per les bases."Es mereix respecte de la direcció del partit i esperarem a la seva decisió", ha afirmat Artadi, que ha evitat entrar en hipòtesis sobre el lloc a les llistes que podria ocupar l'expresident. La portaveu de Junts no ha aclarit si Puigdemont es presentarà a la segona fase de les primàries, en què les bases escolliran els primers llocs de la llista. "No farem cap hipòtesi fins que decideixi quina és la seva voluntat", ha emfatitzat.Sí que ha deixat la porta oberta a l'eventualitat que el cap de llista no sigui el presidenciable sortit de les primàries, en què competiran Borràs, Calvet i Jordi Farrés, un advocat provinent de la Crida Nacional que ha aconseguit reunir els cent avals per presentar-s'hi. El candidat a la presidència de la Generalitat podria ser número dos si Puigdemont optés per encapçalar la candidatura, una opció que encara no ha descartat públicament i a favor de la qual s'ha manifestat aquest dilluns Calvet.En una entrevista a SER Catalunya, el conseller de Territori i Sostenibilitat ha assegurat que vol que l'expresident de la Generalitat encapçali la llista de Junts "i a partir d'aquí hi hagi un candidat efectiu". Tot i que Puigdemont no s'ha presentat a les primàries com a presidenciable, no ha descartat formar part de la candidatura.De les primàries sortiran els vuit primers llocs de les llistes de Barcelona, els quatre primers llocs per Girona i els tres primers llocs a les demarcacions de Tarragona i Lleida. El presidenciable que escullin les bases podria no ser el número u de les llistes i en aquest cas seria la direcció qui el proposés, amb ratificació posterior de les bases."El reglament no assumeix res de qui ha de ser el número 1 a Barcelona", ha afirmat Artadi en la roda de premsa setmanal del partit. Ara bé, preguntada sobre si Puigdemont podria encapçalar la llista sense ser presidenciable, ha esquivat respondre. "És el president del partit, el líder de l'espai polític; jugarà i jugarà fort en les eleccions", ha assegurat.

