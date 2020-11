El Govern demana una reobertura «prudent» i revisarà cada 15 dies el pla de desescalada

Altres notícies que et poden interessar

El 23 de novembre el Govern començarà a aixecar restriccions en vigor per evitar la propagació de la Covid-19 però per ara l'únic segur és que les terrasses de bars i restaurants podran reobrir i es podran fer algunes activitats a l'aire lliure. Aquest dilluns la consellera de Salut, Alba Vergés, ha evitat donar més detalls i ha assegurat que el pla de desescalada es presentarà aquesta setmana. Vergés sí que ha assegurat que el pla es revisarà cada 15 dies per decidir quins sectors se'n poden beneficiar i ha demanat "prudència" a la ciutadania.La fase de reobertura es prepara en un moment en què la velocitat de propagació és de 0,78 però, en canvi, els nous casos diaris i la pressió assistencial continuen en nivells alts. Per això Vergés ha demanat "no córrer", mentre que el coordinador de la unitat de seguiment de la COVID-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha instat a no repetir el "descontrol" de l'estiu."El sistema sanitari pot veure's perjudicat si no fem bé reobertura", ha avisat Vergés. La consellera ha assegurat que el Govern compartirà el full de ruta de la desescalada amb tots els sectors per incorporar "matisos" i valorar quan es poden aixecar progressivament les restriccions. Vergés ha avançat que el pla funcionarà per "trams" -ha detallat que en podrien ser tres o quatre- i cadascun d'ells tindrà una durada de 15 dies. "Ho sabrà tothom i amb el temps suficient".La consellera ha admès que el departament no té "certeses" dels efectes de la desescalada en la situació epidemiològica del país però ha assegurat que la voluntat del Govern és garantir "l'equilibri" entre la salut i la "vitalitat" econòmica i social.Els responsables de Salut han comparegut al costat del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que s'ha referit a les actuacions policials per garantir el compliment de les restriccions. Així, Sàmper ha detallat que des del 16 d'octubre s'han identificat més de 69.000 persones i s'han interposat 31.044 denúncies.Aquest cap de setmana s'han produït 7.259 identificacions i 2.738 denúncies relacionades amb l'incompliment de les restriccions Covid.

