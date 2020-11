Els «escape room» reclamen reobrir ja als municipis amb menys casos de Covid

EN DIRECTE | Els 'escape room' es reivindiquen com a lleure segur: "Si no tenim pistes, se'ns acaba el temps"; informa @JordiVelerthttps://t.co/RRz71ZQVw1 pic.twitter.com/QfyA8nuUji — NacióDigital (@naciodigital) November 16, 2020

Els 'escape room' no tenen un CNAE específic i sovint se'ls assimila administrativament amb casinos o salons recreatius. Foto: Cedida

Un centenar de persones s'ha concentrat a la plaça Sant Jaume per protestar pel tancament dels escape room decretat per la Generalitat dintre de les restriccions per combatre la pandèmia. La portaveu dels concentrats ha argumentat que són un espai segur perquè en els jocs participen "grups bombolla" d'amics i tota l'estona es fa servir mascareta i gel hidroalcohòlic. "No som lleure nocturn ni salons recreatius ni casinos, amb quines mesures estem protegits?", ha preguntat a les portes del Palau.El sector reclama que l'administració reconegui les seves particularitats, ja que fins ara les sales d'escapisme patien un buit legal en què no sabien si podien obrir o no, tal com va publicar NacióDigital dissabte passat. Des de divendres passat la indicació que han rebut aquests negocis per part del Govern és que han de tancar.Entre càntics de "volem escapar d'aquesta situació" i "si no tenim pistes, se'ns acaba el temps", els propietaris d'escape room han reclamat la reobertura dels locals als municipis amb menys casos de coronavirus; si bé han reconegut que una petita part dels negocis estan oberts per la situació de buit legal en què es troba el sector.Els concentrats a la plaça Sant Jaume han criticat les indicacions confuses de la Generalitat sobre les restriccions, en què el sector no estava especificat fins a la setmana passada. També han reclamat suport de les administracions en forma d'ajudes específiques per compensar el cost del lloguer, un pla sectorial i un CNAE (el codi d'activitat amb què s'inscriu una empresa) propi que els manca.La pandèmia, la manca de normativa "clara" i les dificultats per accedir a ajudes s’han traduït ja en el tancament de més del 30% d'escape room del país. A hores d'ara funcionen a Barcelona 150 sales d'escapisme, després del tancament definitiu d'un terç dels negocis des del març. Els concentrats han guardat un minut de silenci pels locals desapareguts.Els escape room van arribar a Catalunya el 2011, inicialment com espais on un grup d'amics han de resoldre un enigma per poder sortir-ne, amb un temps limitat. La idea s'ha desenvolupat tant que ara existeixen espais caracteritzats amb tota mena de temàtiques, amb actors caracteritzats, ambientacions hiperrealistes i efectes especials.

