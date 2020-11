Sanitat alerta del risc de fumar cigarretes electròniques

El Ministeri de Sanitat ha aprovat a través de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut un informe que alerta dels riscos de fumar cigarretes electròniques . El document insisteix que l'aerosol de la cigarreta electrònica té substàncies cancerígenes i suposa un risc a llarg termini.A més, s'adverteix de diversos efectes sobre la salut a curt termini, com la malaltia descrita com EVALI als Estats Units(lesions pulmonars associades aquesta pràctica). L'informe apunta que l'evidència científica desacredita la idea que aquestes cigarretes tenen un 80% menys de risc que el tabac tradicional i alerta sobre l'augment del seu consum entre joves.L'informe assegura que no hi ha una evidència sòlida que afirmi que les cigarretes electròniques siguin útils per deixar de fumar. Tot el contrari, el document afirma que existeix el risc que poden fer perdre l'oportunitat a persones que volen deixar de fumar i que passen a consumir aquests productes, que continuen sent nocius.Les últimes enquestes revelen que la meitat dels estudiants de secundària han provat alguna vegada les cigarretes electròniques. Per això, s'insta a continuar avançant en la regulació d'aquests productes per tal de limitar-ne l'accés dels joves.Aquest nou informe actualitza la informació el document anterior, publicat el 2014.

