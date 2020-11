ERC retreu als comuns que generar expectatives sobre els presos és «jugar amb el patiment»

ERC respon als comuns que "generar falses expectatives" sobre la llibertat dels líders independentistes empresonats suposa "jugar amb el patiment de moltes persones" sobre les quals impacta de forma directa o indirecta la repressió. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha assegurat aquest dilluns que des de la seva formació esperen que els condemnats per l'1-O puguin estar fora de la presó per la campanya de les eleccions catalanes, agendades per al 14 de febrer.La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, ha argumentat que si els comuns volen contribuir a posar fi a la judicialització l'"única fórmula" és apostar per l'amnistia, que considera que podria ser impulsada pels partits que formen part del govern espanyol al Congrés. "Els emplacem a treballar per aquesta solució si volen acabar amb la injustícia", ha defensat Vilalta, que ha insistit que es tracta de tancar totes les causes vinculades al procés i que, a més de la llibertat dels presos, puguin tornar els dirigents exiliats.La també portaveu del partit ha centrat el missatge d'aquest dilluns en reclamar al govern espanyol un pla de xoc per ajudar els sectors més afectats per les restriccions derivades de la crisi sanitària. "El govern del PSOE i de Podem els està deixant tirats", ha sentenciat. Vilalta ha assumit "els errors" comesos amb ajuts com els dels autònoms i la rectificació a la qual es va veure obligat, però ha insistit que els recursos dels quals disposa de la Generalitat són "insuficients" per fer front a totes les necessitats."Qui té la capacitat per mobilitzar els recursos no ho està fent, sinó que se n'està rentant les mans", ha dit la secretària general adjunta, que ha desvinculat el pla de xoc de la negociació dels pressupostos de l'Estat perquè es tracta d'uns recursos que calen "ara i aquí" de forma "urgent".Precisament aquest dimarts s'esgota el termini per presentar les emenes parcials als pressupostos generals de l'Estat i la Moncloa encara tres setmanes de negociacions per assegurar-se els suports per aprovar-los. ERC no ha avançat encara què pretén arrencar d'una negociació que ha defensat com a necessària per intentar garantir que els comptes puguin ser un "instrument útil" per ajudar la ciutadania en plena crisi provocada per la pandèmia del coronavirus.

