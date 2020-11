Moderna anuncia un 94,5% d'efectivitat de la seva vacuna contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Una setmana després que Pfizer , ha arribat el torn de Moderna. La companyia nord-americana ha anunciat aquest dilluns que la seva vacuna contra la Covid-19 ha obtingut una eficàcia del 94.5% en els resultats preliminars dels assajos clínics a gran escala. Aquestes dades són encara provisionals, a falta de la revisió per part dels especialistes. L'Agència Europea del Medicament ja ha començat a estudiar-ne els resultats per validar-los com més aviat millor.Mentre aquestes proves en humans continuen el seu curs, els resultats en fase 3 indiquen que el vaccí ARNm-1273 protegeix de la malaltia causada pel coronavirus en la immensa majoria dels casos després de la segona dosi, que s'administra 28 dies després de la primera."Tindrem una vacuna que pot aturar la Covid-19", ha afirmat amb contundència Stephen Hoge, president de la companyia biotecnològica. Un dels principals avantatges de la seva vacuna és que, pel que sembla a hores d'ara, no caldrà guardar-la en ultrafred, com sí requereix la de Pfizer. Moderna espera que pugui mantenir-se estable en temperatures de 2 a 8 graus Celsius durant un mes i que es pugui emmagatzemar a -20 graus durant mig any.Moderna assegura que no s'ha detectat cap problema de seguretat "significatiu" i anuncia que demanarà l'autorització d'emergència per comercialitzar la vacuna "en les pròximes setmanes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor