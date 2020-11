Uns joves enxampats en una festa il·legal a Lleida s'amaguen a dins dels armaris

Altres notícies que et poden interessar

La Guàrdia Urbana de Lleida va denunciar el passat dissabte una festa il·legal en un pis del barri Universitat de la ciutat. En la trobada hi havia nou persones i els agents van rebre l'alerta pel fort soroll que sortia de l'immoble, sobretot a causa de la música.En arribar la policia, els membres del grup en un primer moment no van voler deixar entrar els agents i, un cop no ho van poder evitar, es van intentar fer fonedissos. Tal com explica Segre , alguns dels joves van amagar-se en armaris, a la dutxa o sota el llit. L'intent no va reeixir, però.Finalment, els agents van aixecar diverses actes per incomplir les restriccions per Covid i van sancionar una de les persones que no es volia identificar.

