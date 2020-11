Antoni Bassas serà el número 2 en la candidatura de Víctor Font a la presidència del Barça

Antoni Bassas ha estat presentat aquest dilluns com a número 2 de la candidatura de Víctor Font a la presidència del Futbol Club Barcelona. El periodista afirma que ha acceptat la proposta per tres motius: "Pel Barça, per la societat catalana i pel món".Segons s'ha informat des de la candidatura 'Sí al futur', Bassas serà "alt executiu del club" i estarà vinculat al gabinet de presidència i les àrees de relacions institucionals, comunicació i la fundació de l'entitat, en cas de guanyar les eleccions que se celebraran el 24 de gener.En la presentació, Bassas ha assegurat que "estem vivint un canvi d'època del futbol i el club no pot seguir amb les estructures de sempre". En aquest sentit, explica que "cal un canvi del model de gestió en un moment molt delicat pel club, pel futbol i pel món". En un article al diari Ara , el periodista, que ha presentat diversos actes de Font, manté que "m'agradaria remarcar que aquest és un projecte personal meu, no del diari, i és important separar el precandidat a la presidència del Barça Victor Font de l'accionista de l'Ara Víctor Font".En relació a la seva decisió, Bassas ha recordat que "el Barça travessa tota la meva vida. Miro enrere i sempre ha ocupat un espai en la meva vida", així que ara vol "contribuir a una campanya serena i que el Barça oferís a la societat catalana i al món una imatge adulta".

