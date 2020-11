Les noves estacions de Ferrocarrils validaran el bitllet per «contactless» o identificació biomètrica

Els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) implementaran a les noves estacions de l'L8 -Urgell, Francesc Macià i Gràcia- una prova pilot perquè els usuaris puguin accedir als trens amb una obertura automàtica de barreres, gràcies a la validació dels bitllets per contactless o reconeixement biomètric. Aquesta nova estratègia entrarà en vigor entre el 2024 i el 2026.En la presentació virtual de l'estratègia digital dels FGC, a càrrec del conseller del Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president dels FGC, Ricard Font, s'han detallat aquestes novetats. Font ha exposat les diverses mesures que es prendran a partir d'aquest 2020, amb la finalitat de promoure l'ús del transport públic i, així, millorar la sostenibilitat del territori. El nucli central del pla estratègic són la digitalització, a través de la implementació del 5G, i la transició ecològica.El primer pas a prendre, per tant, és aconseguir una total connectivitat de la xarxa a través del 5G. A partir d'aquí, es podrà continuar endavant amb els altres propòsits, com l'accés amb obertura automàtica de barreres, esmentat anteriorment. Per començar, aquest any es crearà un Portal Open Data de transport i transparència on hi haurà una gran quantitat d'informació a disposició dels usuaris. A més, es crearan 2.000 places d'aparcaments d'enllaç, i l'any vinent, també s'establiran espais per guardar les bicicletes.Posteriorment, es promourà el fàcil accés a la mobilitat per a tots els usuaris. El projecte recull algunes iniciatives, com afegir un sistema multilingüe perquè qualsevol persona pugui rebre la informació de les estacions i de megafonia al seu mòbil en el seu idioma; crear quioscos digitals interactius amb informació d'ocupació de trens i estat d'ascensors i escales; digitalitzar 200 agents de manteniment per resoldre ràpidament les avaries; i controlar les aglomeracions i les conductes incíviques, per aconseguir "un guany més amb la seguretat", segons ha comentat Ricard Font.Respecte al turisme i la muntanya també entraran en vigor unes millores amb la finalitat de flexibilitzar i donar una millor oferta a la pràctica de l'esquí. Les pistes comptaran amb dispositius intel·ligents i sensors per facilitar el seu manteniment, es podran llogar virtualment esquis, es crearan punts automàtics de recollida de forfaits i hi haurà connexió wifi a totes les estacions.És necessari crear "ciutats més competitives i resilients als canvis", que s'han donat de manera accelerada per l'emergència sanitària de la Covid-19, ha afirmat Damià Calvet. "Tancarem l'any amb un increment del dèficit important", però l'objectiu de l'empresa és promoure aquestes millores "per recuperar les xifres", ha conclòs.

