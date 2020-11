Ciutadans manté l'oferta d'aliança amb PSC i PP a les eleccions catalanes

Ciutadans ha assegurat aquest dilluns que manté damunt la taula l'oferta d'una aliança cosntitucionalista amb el PSC i el Partit Popular de cara a les properes eleccions catalanes. Ho ha explicitat la diputada i senadora Lorena Roldán en una compareixença informativa. "Per nosaltres no quedarà", ha afirmat Roldán, que ha considerat "nefastes" les perspectives d'"un govern processista" o l'alternativa d'un "tercer tripartit dels socialistes amb ERC i els comuns".No ha amagat escepticisme sobre la voluntat política del PSC: "Molt ens temem que el Partit Socilaista vulgui fer un tercer tripartit", ha dit Lorena Roldán, "i ja sabem com van acabar els altres tripartits". "No ens podem permetre perdre ni un sol vot constitucionalista", ha sostingut, en relació a les properes eleccions, "i mantenim l'oferta de coalició". Des que va proposar aquesta aliança, Ciutadans -amb unes males perspectives electorals, segons totes les enquestes- ha estat el partit unionista que ha insistit més en aquesta coalició.Roldán ha reclamat al Govern que ajudi les famílies catalanes a superar la crisi provocada per la pandèmia i ha criticat la gestió duta a terme pel Govern. Ha titllat de "xapussa" la iniciativa d'ajuda als autònoms i ha anunciat que el partit taronja ha registrat una proposta de resolució perquè la Sindicatura de Comptes entri a fiscalitzar les ajudes adreçades als autònoms. Ha dibuixat un panorama en què mentre les famílies catalanes i els restaurants "estan amb l'aigua al coll", els partits independentistes "es barallen en vigílies de les eleccions".Ha afirmat que estan "preocupats" per una crisi que pot deixar milers de catalans en la "ruïna" mentre molts negocis podem fer fallida. "Moltes famílies estan veient que des de fa mesos no els entra ni un euro a les seves cases". Sobre les mancances de les finances catalanes, Roldán ha esgrimit que "per a la Nasa catalana sí que tenen diners".La parlamentària de Ciutadans també ha informat que la formació ha registrat diverses esmenes als pressupostos generals de l'Estat, que inclouen, entre d'altres, un pla de millora de les estacions de rodalies, un pla de recuperació del litoral del Maresme i programes d'ajudes als infants i al sector turístic.

