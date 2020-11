Barcelona destinarà 10 milions d'euros a fons d'inversió per potenciar «start-ups»

Barcelona aposta per la inversió en start-ups, que és com es coneixen les empreses emergents que generalment es troben en fase de desenvolupament i tenen relació amb l'economia digital. La inversió, però, no la farà directament l'Ajuntament sinó que el consistori destinarà 10 milions d'euros a sis fons d'inversió perquè siguin aquests els que escullin en quines empreses invertir.El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i el gerent d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, Albert Dalmau, han presentat la iniciativa en roda de premsa i han defensat que els fons tenen més coneixements sobre el sector per decidir quines són les empreses amb més capacitat de creixement. "És més productiu invertir en qui té coneixement tècnic del sector, nosaltres fem l'efecte impulsor", ha dit Collboni.Demà l'Ajuntament publicarà la convocatòria d'inversió i hi podran prendre part fons d'inversió amb seu a Barcelona. El fons que quedi en primera posició a la convocatòria obtindrà tres milions d'euros, els dos següents dos milions d'euros i els tres restants un milió d'euros cadascun.Sobre les start-ups destinatàries de la inversió, l'objectiu és que els diners vagin destinats a societats dedicades a l'alimentació, l'esport, l'economia digital o l'economia blava, és a dir, aquella vinculada al mar i que Barcelona vol potenciar al seu front marítim.Segons Dalmau, la inversió de l'Ajuntament permetrà que els fons inverteixin en start-ups per valor de 30 milions d'euros. El consistori preveu recuperar part de la inversió tot i que no s'ha especificat quina quantitat de retorn es preveu.

