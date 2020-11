Els comuns esperen que els presos independentistes estiguin en llibertat abans de les eleccions

Catalunya en Comú confia que els líders independentistes empresonats puguin estar en llibertat abans de la campanya de les eleccions previstes per al 14 de febrer gràcies a la reforma del delicte de sedició. Així ho ha expressat aquest dilluns el portaveu de la formació, Joan Mena, que ha reiterat que el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va "tard" perquè té la proposta que va impulsar Jaume Asens des de fa mesos a sobre de la taula."Que estiguin al carrer abans de la campanya és necessari per destensar la situació del país", ha argumentat Mena, que ha afegit que voldrien que, de totes maneres, aquesta llibertat es produís "el més aviat possible" per encarrilar una normalització de la situació política. La reforma del delicte de sedició, ha insistit, pot transitar en paral·lel a la dels indults que ha començat a tramitar el govern espanyol.Just quan arrenca la recta final de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, els comuns consideren que Ciutadans ja s'ha "autoexclòs" de l'aritmètica per poder-los aprovar. Mena ha defensat que la "majoria progressista i plurinacional" és la que apuntalarà uns comptes que recullen mesures com la reforma fiscal i que, per tant, són incomptaibles amb les forces que es van fer la foto a la plaça Colón de Madrid, és a dir: PP, Vox i Ciutadans. Amb tot, el PSOE no ha abandonat la seva aspiració d'aglutinar tant el suport d'Inés Arrimadas com de partits independentistes com Bildu i ERC.Mena, però, insisteix que el partit taronja ha tornat a prioritzar el "nacionalisme espanyol" i ha emplaçat els socialistes a "prendre'n nota". De fet, una altra de les exigències que ha fet Arrimadas de cara als pressupostos és que es retiri el blindatge del model d'immersió a l'escola catalana de la nova llei d'educació, que es votarà dijous al Congrés dels Diputats. En aquest sentit, els comuns també han demanat al PSOE que censuri l'exvicepresident del govern espanyol Alfonso Guerra per assegurar que el castellà està sent "perseguit" a Catalunya amb la reforma d'aquesta llei que pretén derogar la que va impulsar Wert.Pel que fa a la gestió de la pandèmia, Catalunya en Comú reclama al Govern que faci públic abans del cap de setmana el pla per a la desescalada i que aquest sigui dialogat amb els sectors afectats, com ara el de l'hostaleria, la cultura i els esports. També ha exigit un calendari de reunions per posar fil a l'agulla al nou pacte nacional per a la salut per abordar la falta de recursos i de personal del sistema sanitari davant la possible tercera onada de coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor