Alfonso Guerra equipara el franquisme amb Catalunya com a «règims que persegueixen una llengua»

Alfonso Guerra sobre el castellano: “Todos los regímenes que persiguen una lengua, el franquismo al español, en Cataluña o País Vasco, o en Cataluña los regionalistas al Castellano, todos tienen rasgos de autoritarismo”#LaHoraAlfonsoGuerra pic.twitter.com/hJl4daGr5H — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 16, 2020

🔸 Alfonso Guerra, sobre el catalán: "Hay una gran diferencia entre los políticos catalanes y el pueblo catalán. Desde la estructura política, el castellano no existe". #LaHoraAlfonsoGuerra pic.twitter.com/CbJjThQW87 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 16, 2020

Alfonso Guerra, exvicepresident del govern espanyol, ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a La 1 que "tots els règims que persegueixen una llengua, el franquisme a Catalunya o el País Basc, o a Catalunya ara amb el castellà, tenen trets d'autoritarisme".L'antic número dos del PSOE de Felipe González ha assegurat que el castellà pateix un "arraconament" a Catalunya i ha criticat que s'hagi eliminat de la 'Llei Celaá' la consideració de llengua vehicular del castellà. "Serà tractat com a llengua estrangera", ha dit.Guerra ha denunciat que amb la introducció de l'esmena sobre la llengua vehicular pactada entre ERC, Podem i PSOE es treu a les famílies la capacitat d'anar als tribunals per exigir el dret a una educació en castellà. En aquesta línia, ha explicat que "hi ha una gran diferència entre els polítics catalans i el poble català. Des de l'estructura política, el català no existeix".L'exvicepresident també ha carregat contra el suport d'EH Bildu als pressupostos generals de l'Estat i la coalició dels socialistes amb Unides Podem. "Sostenir una aliança amb Bildu, nacionalistes i Podem crec que no és una tasca democràtica", ha afirmat.Segons Guerra, l'aliança amb Unides Podem "no és natural" i ha opinat que els ministres que van acusar el cap d'Estat de "maniobres greus", "no haurien d'haver durat ni cinc minuts".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor