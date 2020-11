«No ens podem permetre sobrepassar la capacitat de l'UCI»

"Estem compromesos en seguir donant assistència a pacients amb altres patologies, cosa que no es va fer a la primera onada i que fa augmentar la pressió"

"Atenem 10 pacients de Covid-19 en una UCI amb 12 llits, i sense deixar d'atendre altres patologies"

El doctor Alfons Arizmendi conversa amb el director de CatSalut, Adrià Comella, en la seva última visita a l’Hospital de Terrassa Foto: Cedida

"Creiem que la segona onada serà més llarga, ja que els pacients arriben de manera més esglaonada"

"Els pacients greus de Covid-19 presenten problemes respiratoris marcats per la tos, febre, dificultat per respirar i alguns trastorns digestius"

"Els professionals estan clarament esgotats; alguns, fins i tot requereixen d'ajut psicològic"

Alfons Arizmendi és cap de la Unitat de Cures Intensives (UCI) del Consorci Sanitari de Terrassa, una àrea que nota ràpidament l'augment de pacients ingressats en context de pandèmia. Mesos enrere, a principis de maig, NacióDigital ja el va entrevistar per conèixer de primera mà com s'afrontava la primera onada des de la trinxera de l'Hospital de Terrassa. Aquest divendres, l'UCI de l'Hospital de Terrassa atén 10 pacients només de Covid-19 en un espai preparat per atendre 12 persones. Aleshores, assegurava que "era impossible comparar la situació viscuda amb res", i ara ha accedit a parlar amb aquest mitjà per explicar com estan vivint la segona onada de la Covid-19 a l'àrea que dirigeix. En aquesta ocasió, el doctor no amaga la gravetat de la situació actual i destaca que a diferència de la primera onada s'atenen altres patologies. En aquest sentit, assegura que "no es poden permetre" sobrepassar la capacitat habitual ja que "no hi ha professionals sense treballar per poder contractar".- La situació actual continua sent molt complicada per l’alta incidència de pacients positius per Covid-19. Tot i que veiem una davallada lleu de pacients que ingressen a plantes d’hospitalització, aquest efecte, si es manté, no el veurem a l’UCI fins d'aquí a unes dues setmanes. Atenem 10 pacients de Covid-19 en una UCI amb 12 llits, i sense deixar d'atendre altres patologies.- La tendència que tenim a l'UCI no ha millorat en les darreres setmanes, i segueix en creixement sostingut. Cada dia ingressen nous pacients, que ocupen contínuament els llits que s'alliberen quan en traslladem un altre a planta d'hospitalització.- Actualment, entre el 80 i el 85% dels pacients de l'UCI són positius per Covid-19.- No ens podem permetre sobrepassar la capacitat. Si no fem canvis en aquest sentit, no tenim ni espai físic ni professionals. Hem de tenir en compte que no hi ha professionals sense treballar per poder contractar. Estem compromesos en seguir donant assistència a pacients amb altres patologies, cosa que no es va fer a la primera onada i que fa augmentar la pressió.- En la situació actual es poden acollir fins a 18 pacients crítics. Per encabir-ne més s’hauria de fer ampliació d’espais i personal amb les premisses que he dit prèviament, cosa improbable tenint en compte que l'hospital compagina la seva activitat normal amb la de la pandèmia. La capacitat de l'UCI del CST és de 12 llits i sis més de semintensius, i últimament no baixem de 16 pacients greus.- És un tema que ens preocupa a tots, ja que estem treballant amb plantilles molt ajustades. Qualsevol disminució d’efectius pot generar una impossibilitat de cobertures. De fet, ja ho estem vivint en algunes àrees de l'Hospital de Terrassa. A la primera onada vam comptar amb metges de fora de l'àrea perquè les seves havien cessat l'activitat, ajuda que no tenim actualment.- És difícil ser optimista donada la situació actual i la imprevisibilitat de la seva evolució. També dependrà de les actuacions en forma de restricció que es facin a nivell de la societat, estem expectants.- Esperem que no. El que estem convençuts que passarà és que aquesta segona onada serà més llarga. Això s'explica en el fet que els casos greus no estan ingressant tant de cop sinó de manera més esglaonada.- Per una banda hem adquirit més material com respiradors, equips de protecció, i altre material necessari pel tractament dels pacients i, per altra, tenim un millor coneixement de la malaltia i del tractament més adequat en cada cas. De fet, tots esperàvem un augment dels casos quan arribés la tardor, encara que desconeguéssim com es comportaria el virus en aquesta ocasió.- Són els mateixos que en la primera onada; aquest aspecte no ha variat. Presenten problemes respiratoris marcats per la tos, febre, dificultat per respirar i alguns trastorns digestius.- El perfil de pacient no ha variat massa, tot i que atenem pacients més joves. Tot i que la majoria són persones a partir de 70 anys, tant homes com dones, no deixem de tenir pacients de 30, 40 i 50 anys en situacions molt greus i que requereixen ventilació mecànica.- Reconec que els professionals estan clarament esgotats; alguns, fins i tot requereixen d'ajuda psicològica. La primera onada va ser dura i ara ens tornem a trobar en una situació de tensió.- Ningú està exempt de necessitar un ingrés a l’hospital o fins i tot a l'UCI. Com en altres malalties, la mortalitat és més alta en pacients d’avançada edat, però també estem veient pacients de menys de 40 anys en situacions molt greus i ingressats a les nostres l'àrea de crítics. Cal ser prendre consciència i respectar les recomanacions sanitàries.

