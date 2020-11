La Fiscalia denuncia per primer cop els insults racistes en un partit de futbol

El jutjat d'Instrucció 2 de Cornellà del Llobregat ha admès a tràmit una querella per un possible delicte de lesions de la dignitat de les persones per motius racistes. Fonts de la Fiscalia apunten que és la primera vegada que es considera la participació en insults racistes en una grada d'un camp de futbol com a constitutiu d'aquest delicte. En concret, els fets fan referència a la grada de l'estadi del RCD Espanyol en el partit del gener contra l'Athletic de Bilbao. El jugador afectat per aquests insults va ser el davanter basc Iñaki Wiliams, que ho va denunciar un cop acabat el partit.En els fets que es recullen s'explica que els càntics racistes van sortir del sector 108 de la graderia del camp del conjunt de Cornellà. En aquella zona hi havia els dos querellats J. C. M. A. i K. B. G, que van fer crits i gestos contra Wiliams "amb l'indubtable efecte d'humiliació i menyspreu de la seva dignitat per motius racistes". Van simular els gestos dels goril·les i van reproduir el so de "uh, uh, uh", que s'ha fet en altres ocasions en estadis de futbol per ofendre públicament els jugadors negres durant els partits. La Fiscalia sosté que aquests fets poden ser constitutius d'infracció penal.El partit es va disputar el 25 de gener i va acabar en empat. Wiliams, al final del partit, va lamentar els insults racistes que va rebre quan va ser substituït. El partit va continuar amb normalitat, però el futbolista va denunciar els fets als mitjans "Me'n vaig trist per l'empat i sobretot perquè he patit insults racistes. Està totalment fora de lloc", va dir Wiliams als mitjans de club. L'Espanyol, líder de la Segona Divisió, va obrir una investigació i va criticar els fets.

