La segona onada no dona treva als hospitals tot i la davallada de contagis

Actualització: 16/11/2020

El risc de rebrot segueix en descens a Catalunya i retrocedeix 38 punts en les últimes 24 hores, situant-se en els 438, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, també es redueix dues centèsimes (0,78), mentre que la incidència a 14 dies cau a 593,99 (ahir era de 622,79).En paral·lel, s'han declarat 1.237 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 318.669 des de l'inici de la pandèmia. El 9,02% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.​També s'ha informat de 52 noves morts, amb un total de 15.132. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.535 ingressats per Covid-19 (+11) i 587 a l'UCI (+7), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats.

