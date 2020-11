Detenen una dona a Montcada per vendre títols falsos de transport que amagava en bolquers

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat al voltant del migdia, una dona de a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) per vendre títols de transport falsos (bitllets per utilitzar al transport púbic) que amagava en bolquers, per evitar despertar sospites, tal com ha informat la policia catalana.Uns agents de paisà van identificar la compravenda d'aquests bitllets i la van detenir la dona com a presumpte autora d'un delictes de falsificació.

