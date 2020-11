El TC preveu dictar sentència sobre l'1-O entre març i abril de l'any que ve

El Tribunal Constitucional (TC) preveu dictar sentència sobre els presos polítics de cara al març o abril de l'any que ve, segons ha explicat El País . El motiu són les onze recusacions contra el magistrat Antonio Narváez, que s'hauran de resoldre abans d'emetre un veredicte sobre la sentència de l'1-O. Un cop l'alt tribunal es pronunciï, els líders independentistes podran portar el cas del procés al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEHD) d'Estrasburg.Els presos van presentar recurs d'empara a principis d'any i tots van demanar la suspensió de la pena de presó com a mesura cautelar mentre el TC revisava la sentència. L'alt tribunal va admetre a tràmit el recurs però va rebutjar deixar en suspens les condemnes del Tribunal Suprem. És habitual que TC admeti a tràmit aquests recursos i els freni durant mesos per bloquejar l'accés a Estrasburg. Si finalment resol el març de l'any que ve, haurà passat un any des que es va presentar el recurs.En tot cas, abans caldrà resoldre la recusació contra el magistrat Narváez. Els líders independentistes acusen aquest jutge de manca d'imparcialitat. En una conferència el novembre de 2017 -just després de l'1-O i la declaració d'independència- Narváez va dir que els fets de la tardor a Catalunya van ser "un cop d'estat encobert molt més greu que el cop d'Estat de 1981", amb l'assalt de Tejero al Congrés.

