​Set detinguts a Barcelona, València i Alacant acusats de contraban d'armes i explosius

Un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional espanyols, l'Agència Tributària i l'Europol han detingut set persones a qui acusen de formar part d'una organització criminal dedicada al contraban d'armes i explosius i al blanqueig de capitals. En concret, segons els Mossos, l'organització va blanquejar més de 10 milions d'euros.Segons ha explicat la policia en un comunicat, l'organització dirigia l'activitat des de Gavà (Baix Llobregat) i Calp (Marina Alta / Alacant), des d'on es blanquejaven diners que provenien de paradisos fiscals i gràcies a un entramat empresarial. Les detencions s'han fet a les demarcacions de Barcelona, València i Alacant. Tres dels detinguts, els considerats líders de l'organització, han ingressat a presó.Els arrestats estan acusats dels delictes de blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i contraban de material de defensa. Segons han informat els Mossos, pertanyien a una organització transnacional formada per persones de nacionalitat ucraïnesa, letona i espanyola, que operaven des de Catalunya i el País Valencià.La investigació es va iniciar l'any 2018. Una guerra interna dins de l'organització va afeblir les mesures de seguretat que havien dissenyat els seus líders per ocultar la seva activitat de contraban d'armes i de blanqueig de capitals. Aquesta disputa, que segons els Mossos incloïa extorsions i amenaces mútues, buscava l'obtenció del control de les rutes marítimes utilitzades en els enviaments d'armes procedents des d'Ucraïna a diferents destinacions, principalment països del nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà –especialment a zones en conflicte-, sotmeses a embargaments internacionals. Les disputes van provocar una escissió de l'estructura en dues faccions, que van continuar per separat amb les activitats presumptament delictives.Els investigadors van poder identificar els presumptes membres de la xarxa que operaven a Espanya i que col·laboraven en la compra-venda d'armament rus que viatjava dins de vaixells de càrrega noliejats des de l'Estat juntament amb altre armament lícit, amb l'objectiu de camuflar la procedència del carregament il·legal.Els Mossos destaquen que l'organització va arribar a planificar la fugida del capità d'un vaixell de càrrega, detingut per les autoritats gregues per contraban d'armes, o com feia gala de la seva alta capacitat per al transport internacional d'armes pesades a través del Mediterrani, incloent-hi carros de combat.Per blanquejar els beneficis, els arrestats havien establert un sistema que partia de paradisos fiscals on domiciliaven els vaixells de càrrega identificats en la investigació. Posteriorment, transferien els diners a comptes corrents de societats europees, principalment de Suïssa i el Regne Unit, des d'on transferien el capital cap a Espanya simulant una activitat comercial lícita i real que permetia als investigats operar mitjançant inversions patrimonials i mantenir un elevat nivell de vida.Els cossos policials van fet set escorcolls el 10 de novembre, on es va intervenir documentació d'àmbit econòmic, equips informàtics i diners en efectiu.Tres dels detinguts van passar a disposició judicial, els considerats líders de l'organització, que han ingressat a presó. El jutge també ha ordenat mesures cautelars d'embargament sobre 18 propietats immobiliàries i el bloqueig bancari de més de 50 productes financers. El valor conjunt del patrimoni objecte d'intervenció podria superar els 10 milions d'euros, segons els Mossos.La investigació ha estat coordinada per la fiscalia anticorrupció sota la supervisió de l'Audiència Nacional

