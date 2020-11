La Xina i 14 països més creen la zona de lliure comerç més gran del món

Quinze països de la regió d'Àsia-Pacífic van signar aquest diumenge al Vietnam el tractat comercial d'Associació Econòmica Integral Regional (RCEP, per les sigles en anglès). Després de vuit anys de negociacions, s'ha aconseguit el que es considera el major acord d'aquest tipus a tot el món.Les nacions signants tenen més de 2.200 milions d'habitants i el 29% del producte interior brut mundial. S'han necessitat 31 rondes de converses, 18 reunions a nivell ministerial i posposar fins a sis vegades la data límit per a la fi de les negociacions per tancar l'acord.La llista completa de signants la formen Xina, Japó, Austràlia, Corea del Sud, Nova Zelanda, Vietnam, Tailàndia, Filipines, Laos, Cambodja, Myanmar, Malàisia, Singapur, Indonèsia i Brunei. Un cop entri en vigor, el RCEP reduirà els aranzels, fixarà regles comercials en comú i facilitarà les cadenes de subministrament. L'acord comercial preveu aspectes que van des del comerç i els serveis fins a les telecomunicacions, el comerç electrònic i les inversions.El director d'Investigació de l'Institut de Polítiques Estratègiques de Australai, Jeffrey Wilson, ha assegurat a Twitter que el tractat canviarà l'economia i l'estratègia de la regió i serà vital perquè es recuperi econòmicament de la pandèmia.Així mateix, Wilson ha indicat que "els quinze membres prioritzaran la integració entre ells mateixos" i que això "pot canviar els càlculs de molts governs" pel que fa a les disputes comercials entre els Estats Units i la Xina. El primer ministre xinès, Li Kegiang, ha assenyalat que es tracta d'una victòria del "multilateralisme" i el "lliure comerç".

