Les companyies escullen Alguaire per aparcar i fer el manteniment d'avions en temps de pandèmia

La pandèmia ha deixat aquest hivern l'aeroport de Lleida-Alguaire sense vols d'esquiadors. Tot i això, la demanda industrial de companyies aeronàutiques que escullen Alguaire per aparcar i fer reparacions i manteniment de les aeronaus ha augmentat, també perquè el coronavirus ha disminuït les operacions comercials.La Generalitat ja va apostar fa dos anys per aquest canvi de gestió i, amb l'objectiu de convertir Lleida en l'equipament industrial aeronàutic de Catalunya, enguany hi ha invertit 790.000 euros per triplicar l'espai de circulació, aparcament i manteniment d'avions passant dels 20.000 metres quadrats actuals als 67.000. Les primera fase de les obres d'ampliació va començar fa 15 dies i la segona s'iniciarà aquest dilluns.El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, reconeix que el canvi de gestió i model de l'aeroport de Lleida-Alguaire és una aposta "ambiciosa" però que aquesta estratègia els està donant "bons resultats". "Estem sent capaços de captar activitat i de convertir aquest aeroport en un motor econòmic", assegura.Fins ara l'aeroport lleidatà comptava amb 20.000 metres quadrats de plataforma industrial. Enguany, la Generalitat ha invertit gairebé 800.000 euros per ampliar aquesta superfície. Fa uns deu dies es va iniciar la primera fase d'ampliació amb l'asfaltatge de 7.000 metres quadrats que es preveu que s'acabin a finals de novembre.A més, dilluns que ve, 16 de novembre, s'iniciarà la segona fase d'aquesta ampliació que permetrà dotar la infraestructura de 40.000 metres quadrats més de superfície asfaltada. En total doncs, a finals d'any, la plataforma industrial de l'aeroport de Lleida passarà dels 20.000 als 67.000 metres quadrats.

