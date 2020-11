Joan Carles I va rebre 6,5 milions d'euros a Suïssa a través de cinc transferències anònimes

La Fundació Zagatka, societat que hauria utilitzat Joan Carles I per ocultar comissions il·legals durant gairebé dues dècades, va rebre el desembre del 2008 una transferència d'origen desconegut de 5,5 milions d'euros, segons informa El Confidencial Els diners es van sumar a quatre ingressos més de 250.000 euros cadascun que havia rebut setmanes abans, també de forma anònima. Tots els ingressos van quedar guardats a un dels comptes de Zagatka a Credit Suisse i es van utilitzar durant anys per pagar vols privats i altres despeses del rei emèrit, tal com indiquen documents recollits pel diari citat.Credit Suisse no va intentar identificar els autors de les transferències ni en va advertir, però el 2015 va convidar la suposada signatura instrumental de Joan Carles I a canviar de banc perquè llavors l'entitat, constituïda a Liechtenstein el 2003 per un cosí de monarca, Álvaro d'Orleans-Borbó, va passar a treballar exclusivament amb una altra entitat amb seu a Ginebra, Lombard Odier.El primer ingrés, de 250.000 euros, va ser el 26 de març del 2008, quan el saldo de Zagatka estava a punt de posar-se en números vermells. Dos dies després va tornar a rebre 250.000 euros i al cap de quatre mesos es va repetir l'operació, sempre sota el concepte d'una "bonificació" per "ordre d'un client".El dia 11 de desembre va arribar l'ingrés més gran sense declarar-ne l'origen. El rei emèrit va rebre 5,5 milions que es van utilitzar ràpidament en comprar accions a través d'Arturo Fasana, investigat el 2009 per blanqueig de capitals en el cas Gürtel.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor