Les Buch, Lles i Reïna, finalistes d'un Sona9 marcat pel coronavirus

Les Buch (punk–rock feminista de Terrassa), Lles (cançó d'autor de Collbató) i Reïna (pop de Manacor) són els finalistes de la 20a edició del concurs de talents de l'escena catalana, Sona9. La final del certamen impulsat per la revista Enderrock , Catalunya Ràdio i TV3, se celebrarà el pròxim dimecres 18 de novembre a la sala La Mirona de Salt, enguany sense públic i per streaming a causa de les restriccions per la Covid-19.El grup Efímer (pop-rock de Vic) recollirà el Premi de Votació Popular dotat amb 1.000 euros en material musical i una campanya a la plataforma de mecenatge Verkami. També es lliurarà el Premi les Cases de la Música al raper gironí Pol Bordas, que consisteix en el programa Incubadora Musical amb l'objectiu d'ajudar un artista a fer un salt qualitatiu en la seva carrera.La gala del Sona9 comptarà amb l'actuació de la guanyadora de l'edició passada, la cantautora mallorquina Maria Jaume, que presentarà les cançons del primer disc Fins a maig no revisc (Bankrobber, 2020). Després de la seva actuació, s'atorgaran els tres principals guardons del concurs, Premi Sona9, Premi Joventut i Premi Èxit.Tot i les dificultats provocades per la crisi sanitària, l'edició del 2020 ha assolit una participació històrica de 139 artistes d'arreu dels Països Catalans.

