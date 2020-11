Vuit festes desallotjades a Alacant durant el cap de setmana

La Policia Local d'Alacant ha dissolt 8 festes en domicilis, ha interposat 55 denúncies per incomplir el toc de queda, ha detingut dues persones per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat i ha sancionat a sis locals d'oci per no complir les mesures establertes per frenar la pandèmia.L'operatiu de reforç nocturn dels caps de setmana s'ha dissolt 8 en habitatges amb més persones de les permeses. Les celebracions havien estat denunciades pels veïns per soroll i molèsties. Els assistents es trobaven sense màscares i incomplint les mesures de seguretat, ha informat el consistori en un comunicat.Per això, els agents policials es van desplaçar fins al lloc i van interposar denúncies als carrers Roselló, Alona, ​​Curricà, Geògraf, Rey Pastor, Cid, Sant Joan de Déu, Passatge Penalva i Pantaleón Boné, entre d'altres.En el dispositiu de vigilància de trànsit, concretament en el control d'alcoholèmia establert a l'avinguda Màrtirs de la Llibertat, els agents han imposat 16 actes per incompliment del toc de queda, cinc diligències judicials a persones per conduir sota les influències de l'alcohol i una administrativa, així com un atestat per no tenir permís de conducció que el tenia retirat judicialment.Durant la passada nit, la Policia Local també ha interposat quatre actes per no portar mascareta-sis denúncies per mantenir grups a la via pública de més de sis persones, cosa que no està permès.A la vigilància dels establiments d'hostaleria, els agents policials han posat de manifest l'"ampli compliment que està realitzant el sector". No obstant això, durant la nit han sancionat a sis locals d'oci, tres d'ells amb actes per no complir les distàncies de seguretat, dos per fumar a l'establiment i sense mantenir distàncies i una per permetre consum de drogues a l'establiment.Finalment, en matèria d'auxili ciutadà, els policies han atès 3 rescats en domicilis de gent gran per caigudes i al voltant de les 23:44 hores rebien una denúncia que alertava que una persona havia entrat en una obra. Els agents policials van localitzar a l'home, que presentava un elevat estat d'embriaguesa i que es troba molt desorientat.El regidor de Seguretat, José Ramón González, ha agraït als ciutadans el "gran compliment" i la "responsabilitat exemplar que estan demostrant perquè puguem fer front i acabar com més aviat amb aquesta pandèmia" i ha demanat "seny i consciència per evitar aquestes festes d'una minoria que estan sent focus de contagi perquè no mantenien les mesures sanitàries i de seguretat"."Seguim en estat d'alarma i lluitant contra el coronavirus. Hem d'evitar reunir-nos en grup i ser responsables per no donar cap pas enrere", ha agregat.Així mateix, la Policia Local ha detingut aquesta matinada a dues persones acusades d'un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat, alteració de l'ordre públic i agressió als agents.Segons fonts policials, els fets van passar cap a les 23.40 hores al carrer Germans Álvarez Quintero, quan van ser requerits per una dona que denunciava que un home es trobava sobre el seu vehicle, acompanyat per una altra persona. En recriminar-li i demanar-li que deixés de fer-ho, tots dos van començar a insultar-la i agredir-la.Fins al lloc es van desplaçar dues dotacions policials. Quan van intervenir per protegir la víctima, els dos homes van començar a agredir els policies, pel que van ser reduïts i detinguts per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat i agressió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor