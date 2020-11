Els Bombers evacuen una parella d'avis a Sabadell per un incendi al seu domicili

Els Bombers de la Generalitat han evacuat una parella d'avis de Sabadell (Vallès Occidental) per un incendi al seu domicili. El cos d'emergències ha rebut l'alerta al voltant de les quatre de la tarda d'aquest diumenge. Immediatament tres dotacions s'han desplaçat fins al carrer Dant, on han apagat el foc en aproximadament mitja hora.Tot i això, les flames han cremat una de les habitacions de l'habitatge. Pel que fa als seus residents, els han portat a l'Hospital Parc Taulí per una inhalació lleu de fum

