Marta Ribas anuncia que no formarà part de la llista electoral dels comuns el 14-F

Ribas tanca així una etapa de 8 anys com a diputada al Parlament, "8 anys difícils políticament al país, estressants i en certs moments, molt complicats", ha expressat a les xarxes socials. Uns anys que, considera "un honor i una gran experiència personal", ja que ha pogut aprendre molt de molts temes i durant els quals ha "crescut, com a política i com a persona".D'aquesta etapa, Marta Ribas afirma anar-se'n "contenta per haver incidit, ni que sigui una mica, en millorar condicions de vida de la gent" en diverses matèries, tot i que li queden "espines clavades" en altres.Finalment, la diputada ha volgut enviar un agraïment "enorme i sincer" a ICV, el seu partit original, i també a Catalunya en Comú, amb esment especial a Dolors Camats i Joan Herrera, així com a Jèssica Albiach i David Cid, de qui diu que "heu estat els meus puntals els darrers anys al Parlament i al partit. I estic segura que esteu més preparats que mai per seguir-ho sent".Marta Ribas va ser regidora per ICV-EUiA a l'Ajuntament de Rubí entre 2004 i 2013, i diputada al Parlament de Catalunya per ICV (2012 - 2015) i per Catalunya en Comú (2015-2020).