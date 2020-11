Un dels creadors de la vacuna de Pfizer adverteix d'un hivern «dur»

Ugur Sahin, cap de la companyia alemanya Biontech -que ha col·laborat amb Pfizer per fer la seva vacuna-, ha alertat que al llarg de tot l'any vinent, el 2021, encara caldrà combatre el coronavirus arreu del món sense una vacuna definitiva. Segons les previsions d'aquest CEO, es preveu que la Covid-19 es pugui vèncer a partir de l'hivern de 2021-2022.El que s'aproxima ara, però, serà "dur", segons diu Sahin en una entrevista a la BBC . Per tant, l'empresa descarta que tingui un impacte "significatiu" de cara a finals d'aquest mateix any, tal com ja s'havia donat a conèixer per part de diferents polítics."Si tot segueix anant bé, començarem a lliurar la vacuna a finals d'aquest any", ha assegurat Ugur Sahin, alhora que ha indicat que la meta que s'han proposat és la d'aconseguir lliurar almenys 300 milions de dosis fins a l'abril. Aquest seria el moment en què, segons el CEO de Biontech, es podrien començar a notar els primers efectes protectors de la vacuna en les taxes de contagi de la pandèmia."Els majors resultats es veuran a l'estiu", ha assegurat Sahin que afirma que per aquestes dates les altes temperatures ajudaran també al fet que es redueixi la propagació del virus. Per a un dels principals creadors de la vacuna "el que és absolutament essencial és que obtinguem una taxa de vacunació alta quan arribi la tardor i l'hivern de l'any que ve, o fins i tot abans". Per això ha insistit que totes les campanyes de vacunació i immunització s'enfoquin a la tardor de 2021.

